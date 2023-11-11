ФК «Урал» проиграл «Крыльям Советов» в Самаре

Футбольный клуб «Урал» в матче 15 тура «Мир» Российской премьер-лиги (РПЛ) проиграл самарским «Крыльям Советов». Игра проходила в Самаре и закончилась со счетом 3:1 (1:0). Таким образом, ФК «Урал» продлил серию без побед в чемпионате России до десяти матчей.

Счет на 14 минуте открыл нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре, реализовав пенальти. Через четыре минуты хозяева заработали второй, но вратарь «Урала» Илья Помазун отразил удар.

В самом начале второго тайма защитник «Урала» Сильвие Бегич сравнял счет: отобрал мяч у своего одноклубника Эрика Бикфалви и точно пробил в левый нижний угол ворот.

Второй мяч «Крыльев Советов» забил Владислав Шитов. Он получил пас с угла вратарской и пробил в почти пустые ворота.

На третьей дополнительной минуте второго тайма красную карточку заработал полузащитник «Урала» Юрий Газинский. Он подошел к сидевшему на газоне Роману Ежову и схватил его за лицо.

Счет 3:1 сделал на 8 добавленной минуте Владислав Писарский, ударив головой по отскочившему от перекладины мячу.

В чемпионате России «Урал» не побеждает с августа (после победы над «Балтикой» в гостях). В последующих десяти встречах уральский клуб забил семь мячей, пропустил 21 гол и набрал три очка.

ФК «Урал» после поражения остался на двенадцатой строчке в чемпионате России, набрав 16 очков. Идущий следом «Оренбург» отстает на 3 очка, но имеет игру в запасе.

Матч 16 тура чемпионата России «Урал» проведет дома: 26 ноября сыграет с «Краснодаром» в Екатеринбурге. Это станет заключительным домашнем матчем «Урала» в году.

Виталий Красиков

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