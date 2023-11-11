Глава Минобороны Хорватии серьезно пострадал в ДТП
Глава Минобороны Хорватии Марио Баножич попал в аварию, водитель другого автомобиля погиб, сообщает ведомство. Сам министр получил травмы, но его жизнь вне опасности.
Марио Баножич
Фото: GEOFFROY VAN DER HASSELT / Pool / Reuters
По данным министерства, инцидент произошел сегодня, 11 ноября, на выезде из города Винковцы в сторону Жупани. 44-летний господин Баножич находился за рулем, его машина столкнулась с микроавтобусом.
Министра госпитализировали в больницу Винковского уезда. Он получил серьезные травмы головы. «По мнению врачей, его жизнь вне опасности»,— уточнил представитель правительства Марко Милич (цитата по AFP).
Что стало причиной аварии, пока неизвестно. Прокуратура начала расследование.
Марио Баножич занимает пост министра обороны с 2020 года. До этого возглавлял Министерство госимущества (в 2019–2020 годы).