Шесть человек пострадали в ДТП на перекрестке в Кингисеппском районе Ленобласти

Авария на перекрестке Большой Советской улицы и Крикковского шоссе в Кингисеппском районе Ленинградской области привела к травмам у шести человек. О последствиях ДТП сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Столкновение автомобилей «ВАЗ-2114» и «Нива Шевроле» произошло поздним вечером 10 ноября. За рулем отечественной машины был 19-летний водитель, а иномаркой управлял мужчина в возрасте 35 лет. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести здоровья.

Помимо них, были госпитализированы четверо пассажиров (16-17 лет) «ВАЗ 2114». По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге изучают детали аварии в Красногвардейском районе города, которая привела к смерти одного человека.

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