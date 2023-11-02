Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП с «перевертышем» на Ленской

Петербургская полиция расследует обстоятельства и причины смертельной аварии, которая произошла вечером 1 ноября в Красногвардейском районе города.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне около 21:40 возле дома 21 по Ленской улице стало плохо 64-летнему водителю автомобиля Chery Tiggo 4. Мужчина двигался по дворовой территории и внезапно совершил наезд на припаркованный автомобиль Cherry без водителя, который, в свою очередь, столкнулся с также припаркованным ВАЗ 2112. В результате ДТП Chery Tiggo 4 опрокинулся на крышу.

Водитель скончался на месте происшествия. По предварительным данным, причина его смерти не связанна с аварией, уточнили в полиции.

По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются детали случившегося.

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