Правительство России направит 1,5 млрд рублей на реконструкцию форта «Петр I»

Правительство Российской Федерации выделило почти 1,5 млрд рублей на реконструкцию форта «Петр I». Распоряжение появилось на официальном интернет-портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В тексте документа указано, что средства выделяются Министерству обороны РФ. Деньги из резервного фонда Правительства РФ пойдут на создание туристско-рекреационного кластера в Кронштадте. Уточняют, что 1,5 млрд рублей направят на реконструкцию с элементами реставрации под современное использование объекта культурного наследия форт «Петр I».

Контроль за использованием финансов возлагается на Минобороны России. При этом ведомство должно предоставить Правительству доклад о тратах до 1 февраля 2024 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что катамараны «Котлин», которые выпускаются в рамках создания кластера «Остров фортов», могут быть поставлены и в другие регионы страны.

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