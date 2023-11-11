Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Правительство России направит 1,5 млрд рублей на реконструкцию форта «Петр I»

Правительство Российской Федерации выделило почти 1,5 млрд рублей на реконструкцию форта «Петр I». Распоряжение появилось на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В тексте документа указано, что средства выделяются Министерству обороны РФ. Деньги из резервного фонда Правительства РФ пойдут на создание туристско-рекреационного кластера в Кронштадте. Уточняют, что 1,5 млрд рублей направят на реконструкцию с элементами реставрации под современное использование объекта культурного наследия форт «Петр I».

Контроль за использованием финансов возлагается на Минобороны России. При этом ведомство должно предоставить Правительству доклад о тратах до 1 февраля 2024 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что катамараны «Котлин», которые выпускаются в рамках создания кластера «Остров фортов», могут быть поставлены и в другие регионы страны.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...