Водитель цементовоза погиб в тройном ДТП в Алнашском районе Удмуртии

В Удмуртии при столкновении трех автомобилей погиб 32-летний водитель автоцементовоза Mercedes Benz. Как сообщили в 1-м отделе УГИБДД МВД по республике, на 55 км федеральной трассы М7 водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой MAN. После этого автоцементовоз загорелся. Третьим участником происшествия стала 22-летняя девушка за рулем Renault Sandero.

По данному факту проводится проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.