Люди пострадали в столкновении цементовоза, фуры и «легковушки» в Удмуртии

В Удмуртии на 55 км федеральной трассы М7 в Алнашском районе 10 ноября произошла авария с участием трех автомобилей. Около 20:36 здесь столкнулись цементовоз, фура и легковой автомобиль, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. Авария произошла рядом с деревней Верхние Алнаши.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В результате столкновения загорелся легковой автомобиль. Для его тушения задействовали специалистов противопожарной службы.

В ведомстве сообщают, что при аварии пострадали люди. В настоящее время подробности и причины устанавливаются.