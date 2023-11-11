Люди пострадали в столкновении цементовоза, фуры и «легковушки» в Удмуртии
В Удмуртии на 55 км федеральной трассы М7 в Алнашском районе 10 ноября произошла авария с участием трех автомобилей. Около 20:36 здесь столкнулись цементовоз, фура и легковой автомобиль, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. Авария произошла рядом с деревней Верхние Алнаши.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
В результате столкновения загорелся легковой автомобиль. Для его тушения задействовали специалистов противопожарной службы.
В ведомстве сообщают, что при аварии пострадали люди. В настоящее время подробности и причины устанавливаются.