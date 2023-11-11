Стоимость помидоров выросла в октябре в Петербурге на 22,1%

В Санкт-Петербурге цены на помидоры в октябре выросли на 22,1% по сравнению с уровнем стоимости этих овощей в сентябре. В Петростате представили информацию о динамике цен на потребительские товары.

Помимо томатов, зафиксирован рост стоимости чеснока (+9,6%) и бананов (+3,5%). При этом в среднем овощи подешевели в октябре на 0,4%. На этом отразилось изменение расценок на свежие огурцы (-12,9%), картофель (-9%), свеклу (-8,6%), белокочанную капусту (-7,7%) и другие продукты.

В Петербурге также выявили рост цен на куры охлажденные и мороженные, +7,4%. В городе подорожали еще пельмени и другие полуфабрикаты, +6,3%. В Петростате зафиксировали подорожание детского творожка (+4,4%), свинины (+5,3%) и баранины (+4,3%).

«Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах октября 2023 года составила 6431,69 руб. в расчете на месяц, что на 0,2% ниже, чем в сентябре 2023 года»,— указано в отчете Петростата.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в сентябре помидоры и бананы также дорожали на прилавках магазинов, рост составил более 10%.

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