Помидоры и бананы подорожали в Петербурге в сентябре больше чем на 10%

В прошедшем месяце в магазинах Санкт-Петербурга возросли в цене помидоры и бананы, их стоимость поднялась более чем на 10% по сравнению с августом, подсчитали в Петростате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В первом месяце осени расценки на томаты увеличились на 18,1%, за бананы в сентябре пришлось отдать на 13,7% больше. Также петербуржцам дороже обходились свежие огурцы (+8,6%), апельсины (+8,3%) и груши (+7,6%).

Среди других продуктов подорожали еще охлажденные и мороженные куры (+8,3%), соль (+4,3%), детское питание (+3,9%), сыры (+3,8%), рис (+3,7%), масло подсолнечное (+3,3%), креветки мороженые (+3%).

С другой стороны аналитики зафиксировали, что в сентябре плодовоовощная продукция стала дешевле на 2,2%. На этом в первую очередь отразились цены на морковь (-25%), капусту белокочанную (-17%), лук (-16,1%), картофель (-14,7%), яблоки (-12,4%), свеклу (-11,2%) и виноград (-10,8%).

«Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах сентября 2023 года

составила 6441,42 руб. в расчете на месяц, что на 2,1% ниже, чем в августе 2023 года»,—

указали в Петростате.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге с начала года по сентябрь сократилось творога, сыра, рыбных консервов и пива

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