Петербургский пенсионер отдал мошенникам более 9 млн рублей

Житель Санкт-Петербурга в возрасте 73 лет стал жертвой телефонных мошенников. Он отдал им 9,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавший 10 ноября пришел в полицию и написал заявление. Известно, что пенсионер проживает в доме 27 по Коломенской улице. Петербуржец указал, что неизвестные связались с ним и следовали уже известной схеме: просили жертву перевести деньги на «безопасные» счета. В общей сложности с 6 сентября по 31 октября мужчина направил туда большую сумму денег.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Полицией приняты меры к розыску лиц, причастных к совершению данного преступления»,— говорится в сообщении пресс-службы правоохранительного органа.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербурге задержали группу людей, подозреваемых в обмане пожилых людей с помощью подставного сайта биржи. Жертвы лишились 3 млн рублей.

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