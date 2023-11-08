В Петербурге задержали группу мошенников, обманувших пенсионеров на 3 млн рублей

Полиция задержала в Санкт-Петербурге группу предполагаемых мошенников, которые создали ложный сайт биржи для обмана пожилых людей.

Как сообщила утром 8 ноября официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, фиктивный сайт был включен в реестр Центробанка. Аферисты предлагали гражданам разбогатеть на инвестициях. После того, как к ним поступали деньги, средства обналичивались и конвертировались в Донецке, после чего сообщники мошенников обменивали их на гривны и отправляли в Украину. В общей сложности по такой схеме злоумышленникам удалось незаконно заполучить 3 млн рублей.

В отношении задержанных в настоящий момент проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге пожилой профессор за два дня перевел мошенникам 9 миллионов рублей.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте