Подозреваемого в изнасиловании женщины на юго-западе Петербурга задержали

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который подозревается в проникновении в квартиру женщины и ее изнасиловании, сообщили в пресс-службе ГУ Следственного комитета РФ по городу.

Как сообщили в ведомстве, правонарушение было совершено 9 ноября. Подозреваемый попал в квартиру, когда дверь в нее была не заперта, а после совершил насильственные действия сексуального характера в отношении петербурженки 1981 года рождения. Спустя время он скрылся.

Этот инцидент стал основанием для возбуждения уголовного дела ч. 1 ст. 132, ч.1 ст. 139 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, нарушение неприкосновенности жилища). Правоохранители задержали 42-летнего мужчину в качестве подозреваемого. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения и предъявлении обвинения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге завели уголовное дело после нападения фанатки Zero People на сотрудника Росгвардии, позже женщине избрали меру пресечения.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте