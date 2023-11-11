Роскачество: списать на разницу в цветопередаче другой цвет товара не получится

Продавцам маркетплейсов не получится списать на отличия в цветопередаче экранов разницу в цвете товаров, которые приехали покупателям. Потребитель в праве вернуть такой товар, заявили в Роскачестве «РИА Новости».

«Вернуть товар можно, если он "сам на себя не похож" по сравнению с карточкой товара. При этом покупателю даже не придется ничего доказывать, и "отговориться" разницей передачи цветов на разных мониторах продавец также не сможет»,– рассказали в Роскачестве.

В агентстве подчеркнули, что даже самые подробные фотографии и видео товара не дают такого же представления, как демонстрация товара в оффлайн-магазине. Этим объясняются более мягкие правила возврата товаров на онлайн-площадках.

Так, потребители вправе вернуть даже «невозвратные товары», если они куплены в интернете. К таким товарам относятся белье, косметика, медицинские товары и прочее. На возврат потребителю дается неделя, однако если продавец не предоставил информацию о порядке и сроках возврата, то время увеличивается до трех месяцев.

В Роскачестве также сообщили, что платный возврат товара — это право торговой площадки, но товары, на которые распространяются платные возвраты зачастую не соответствуют спискам, указанным в законодательстве.

Онлайн-платформы по продаже товаров не должны требовать оплату доставки за возврат бракованного товара или товара, не советующего заявленному в карточке. В таком случае покупатели реализуют свое право на возврат товара ненадлежащего качества, подчеркнули в организации.

В этом году, вопреки ожиданиям ритейлеров, первый этап начавшихся ноябрьских распродаж не привел к росту спроса. В первые дни акций активность покупателей сократилась на 4–7% год к году, хотя обороты сетей в деньгах увеличиваются из-за роста цен. На фоне скачков курса валют россияне совершили крупные покупки, не дожидаясь «черной пятницы» и Дня холостяка. Но заработать на распродажах, возможно, удастся селлерам маркетплейсов.

Подробнее о продажах — в материале «Ъ» «Распродажи без ажиотажа».

Александра Горошилова