«Астра Марин» завершила сезон навигации паромных переправ через Неву

Компания «Астра Марин» завершила сезон навигации двух паромных переправ через Неву, сообщили в пресс-службе организации.

Эти теплоходы ходили у Биржевого моста, а также между Крестовским островом и Парком 300-летия. За сезон они перевезли свыше 55 тыс. человек. В 2024 году они снова будут ходить.

На этих линия работали четыре тримарана, рассчитанные на 11 мест. Пассажиров перевозили каждые десять минут. Первый маршрут запускался в 11, после 20 переправы не ходили. Рекорд был установлен 16 июля, когда речной транспорт обслужил 942 человека.

«60% пассажиров, которые воспользовались услугами переправ, были жителями Петербурга, остальные 40% - туристы. Некоторые пассажиры брали в поездку своих домашних питомцев»,— указали в пресс-службе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с начала навигационного сезона в Петербурге порядка 750 тыс. рублей отправились на экскурсии по рекам и каналам города.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте