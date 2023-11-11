Власти Новосибирска отказали в проведении митинга за честные выборы

Мэрия Новосибирска отказала общественнику Михаилу Рязанцеву в проведении митинга за конкурентные и честные выборы, сообщает Telegram-канал «Коалиция 2020». Мотивируя отказ, власти города сослались на ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», согласно которому организаторами публичного мероприятия не могут быть политические партии, религиозные объединения и другие общественные структуры, деятельность которых приостановлена или запрещена, а также иноагенты.

«Михаил не является ни партией, ни религиозным объединением, ни иностранным агентом. Зато является конкурентноспособным кандидатом с хорошими шансами на победу, что и заставляет мэра из КПРФ выдумывать причины для формальных отписок»,– заявили в «Коалиции 2020».

На прошлой неделе стало известно, что избирком отказал Михаилу Рязанцеву и Екатерине Терещенко, выдвинутым от сформированной независимыми депутатами «Коалиции 2020», в регистрации на довыборы в горсовет Новосибирска. Основанием стали данные Минюста об участии кандидатов в протестных акциях, инициированных запрещенными в РФ экстремистскими организациями. Довыборы были назначены после лишения депутатских полномочий Хельги Пироговой и Сергея Бойко (внесен в реестр иностранных агентов), также входивших в «Коалицию 2020».

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Оксана Павлова