Оппозиционерам припомнили старое

Новосибирский избирком отказал в регистрации на довыборах в местный горсовет Михаилу Рязанцеву и Екатерине Терещенко, представляющим сформированную независимыми депутатами «Коалицию 2020». Поводом для отказа стали данные Минюста об их участии в протестных акциях, инициированных запрещенными в РФ экстремистскими организациями. Довыборы были назначены после лишения депутатских полномочий Хельги Пироговой и Сергея Бойко (внесен в реестр иностранных агентов), также входивших в «Коалицию 2020». Их коллеги по депутатскому объединению пообещали оспорить отказ в регистрации.

Об отказе в регистрации Екатерине Терещенко, ранее работавшей помощником депутата новосибирского парламента Хельги Пироговой, и координатору движения «Искалеченный Новосибирск» Михаилу Рязанцеву стало известно 3 ноября. Оба баллотировались в горсовет Новосибирска при поддержке «Коалиции 2020», сформированной независимыми депутатами в ходе основных выборов 2020 года. Госпожа Терещенко выдвинулась по 40-му округу, господин Рязанцев — по 49-му.

Довыборы в горсовет Новосибирска были назначены на 17 декабря после того, как 28 июня 2023 года горсовет лишил Хельгу Пирогову и Сергея Бойко депутатских полномочий в связи с утратой доверия. Решение было принято по представлению прокуратуры, утверждавшей, что оба депутата не представили сведения о доходах за 2022 год. Их защита настаивала на том, что фактически со стороны надзорного органа «никакая проверка не проводилась», однако обжаловать это решение не удалось. Господин Бойко покинул Россию осенью 2021 года, опасаясь ареста по уголовному делу о создании экстремистского сообщества, а госпожа Пирогова уехала за границу в июле 2022-го после возбуждения против нее уголовного дела о распространении фейков о вооруженных силах РФ.

По данным «Коалиции 2020», основанием для отказа в регистрации Михаилу Рязанцеву стало письмо Минюста главе облизбиркома Ольге Благо, в котором указано, что кандидат причастен к деятельности общественного движения «Штабы Навального» (признано экстремистским и запрещено в РФ) и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ). В частности, со ссылкой на данные полиции в письме говорится об участии господина Рязанцева в протестных акциях, «инициированных "Штабом Навального" в Новосибирске» в январе 2021 года, и в информационной поддержке ФБК. В аналогичном письме по поводу Екатерины Терещенко Минюст сообщил о ее причастности к деятельности движения «Весна» (включено в реестр иноагентов, признано экстремистским и запрещено в РФ): по данным полиции, в сентябре 2022-го госпожа Терещенко участвовала в инициированных «Весной» протестных акциях.

«Несмотря на идеальные подписи, которые Михаил собрал с запасом и к которым не было претензий у комиссии, ему было отказано в регистрации. Нынешним летом Михаил находился в составе инициативной группы по проведению референдума с целью вернуть прямые выборы мэра в Новосибирске. Все члены инициативной группы также проверяются на соответствие требованиям избирательного законодательства, но тогда к нему не возникло никаких вопросов со стороны закона»,— отмечается в Telegram-канале «Коалиции 2020». Что же касается «протестной акции» с участием Екатерины Терещенко, то «в этот день на площади Ленина в Новосибирске проходил хоровод, который судом был признан "одновременным пребыванием граждан в общественном месте"», говорится в сообщении. Коалиция намерена обжаловать решение избиркома. «Мы думали, что может быть отказ, но исходили из того, что бороться надо за победу. Так и действовали»,— сказала «Ъ» независимый депутат горсовета Светлана Каверзина.

По данным ГАС «Выборы» на 3 ноября, в округе №49 выдвинулись 12 человек, из них уже отказано в регистрации самовыдвиженцам Михаилу Рязанцеву, Евгению Шамро и Андрею Везнеру, а также Максиму Новикову от «Яблока». В округе №40 выдвинулись 10 человек, информации об отказах в регистрации в системе пока нет. Кроме «Яблока» кандидатов на довыборы также выдвинули партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди», «Коммунисты России» и Партия пенсионеров.

Политолог Владимир Леонтьев считает, что у снятых с выборов кандидатов мало шансов оспорить решение избиркома. «Если люди принимали участие в несанкционированных акциях, не говоря уже о поддержке Алексея Навального, то избирком имеет право отказать в регистрации таким кандидатам. Тем более что принятые комиссией выводы всегда подкреплены документами. Можно сказать, что комиссия приняла взвешенное решение в данном случае, но в его основе все равно лежит закон, не допускающий регистрацию кандидатов, нарушавших порядок».

Оксана Павлова