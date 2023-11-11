В Петербурге окажут поддержку в развитии технопарков в промышленности и науке

Правительство Санкт-Петербурга поддержит работу технопарков в сфере высоких технологий. Закон с положениями об этих объектах подписал губернатор города Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.

Документ принят с целью обеспечения возможности поддержки юрлиц и предпринимателей, которые работают в технопарках и ведут деятельность в сфере высоких технологий, а также тех лиц, которые управляют этими объектами. Такая политика городского правительства направлена на развитие промышленности, инновационной и научно-технической работы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Технопарк Санкт-Петербурга» признали системообразующим предприятием Петербурга за вклад в социальное и экономическое благополучие города.

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