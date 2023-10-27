«Технопарк Санкт-Петербурга» признали системообразующим предприятием города

За вклад в социальное и экономическое благополучие города «Технопарк Санкт-Петербурга» включили в список системообразующих предприятий регионального значения. Об этом сообщили в пресс-службе площадки.

На платформе инновационных инструментов и сервисов для промышленности, бизнеса и профессиональных сообществ реализуются современные технологии и новые проекты резидентов, а также свою деятельность осуществляют опытные городские предприятия. Благодаря «Технопарку Санкт-Петербурга» внедряется концепция площадки высоких технологий, что способствует развитию предпринимательства в области науки и производства, появлению новых компаний в сфере высоких технологий.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что правительство Санкт-Петербурга внедрило новые меры поддержки производств, они могут получить компенсации за траты на подключение к инженерным сетям и на съем жилья для сотрудников.

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