В Италии произошел взрыв в центре приема мигрантов, ранены 12 человек

В центре временного приема мигрантов в городе Сан-Лоренцо-Нуово в области Лацио (находится в 140 км от Рима) произошел взрыв. В результате ранения получили не менее 12 человек, в их числе есть несовершеннолетние, сообщает RAI News 24.

По данным телеканала, сильный взрыв произошел в 1:00 ночи по местному времени (23:00 10 ноября по мск) в здании, куда обращаются просители убежища. Причина взрыва неизвестна, полиция начала расследование. Некоторые пострадавшие получили серьезные ранения. На место ЧП были направлены машины скорой помощи в том числе из регионов Лацио и Умбрии.

В апреле правительство Италии объявило режим чрезвычайной ситуации сроком на шесть месяцев из-за наплыва мигрантов по средиземноморскому маршруту. Для борьбы с кризисом власти выделили €5 млн.

Лаура Кеффер