Мэрия Новосибирска заключит еще одну концессию по теплоснабжению на 623 млн руб

Власти Новосибирска намерены заключить концессионное соглашение по модернизации объектов теплоснабжения, сообщили в пресс-службе горадминистрации. С таким предложением к властям обратилось ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (входит в структуру СГК). В рамках концессии предлагается создать восемь блочно-модульных котельных с инженерными коммуникациями, четыре тепловые сети и центральный тепловой пункт с инженерными коммуникациями на ул. Титова, реконструировать ЦТП на ул. Первомайской, 84. Общий размер инвестиций оценивается в 623,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Предложение компании опубликовано на официальном сайте о проведении торгов. Альтернативные заявки, согласно законодательству, будут приниматься в течение 45 дней – до 18 декабря. В случае появления других заявок, они будут рассмотрены на конкурсной основе. Заключить концессионное соглашение со сроком действия до 2033 года планируется в следующем году.

В феврале 2023 года мэрия Новосибирска уже заключала концессионное соглашение с ООО «Новосибирская теплосетевая компания» по объектам теплоснабжения. Оно действует до 2032 года. Заявленный объем инвестиций – 4,9 млрд руб. Компания еще в 2021 году вышла с инициативой к властям города по заключению концессии. Тогда на конкурс были поданы также заявки от «Криводановской теплогенерирующей компании» и «РКап концессионная компания №10». Однако в январе 2022 года с отнесением Новосибирска к ценовой зоне СГК получила преимущественное право на заключение концессии.

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Оксана Павлова