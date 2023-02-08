Мэрия Новосибирска заключила концессию по теплосетям на 4,9 млрд рублей

Власти Новосибирска сообщили, что заключили концессионное соглашение с ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (входит в СГК) по объектам теплоснабжения, сообщили в мэрии. Срок действия концессии – до 2032 года. Объем инвестиций, которые направит концессионер в развитие теплосетевого хозяйства города – 4,9 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В январе 2022 года с отнесением Новосибирска к ценовой зоне СГК получила преимущественное право на заключение концессии и 1 июля 2022 года Новосибирская теплосетевая компания инициировала заключение такого соглашения. Ранее СГК сообщала, что объем инвестиций в теплосетевой комплекс города составит 5,5 млрд руб., основные вложения компания предполагала сделать в первые 3-4 года действия соглашения.

Анна Егорова