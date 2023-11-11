Российский транспортный беспилотник ТрАМП прошел первый этап летных испытаний

Российский дальний транспортный беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) закончил первый этап летных испытаний. В ходе него были подтверждены ключевые тактико-технические характеристики, заложенные при проектировании, но «не обошлось и без происшествий», рассказал «РИА Новости» один из разработчиков.

По его словам, в дальнейшем планируется изучить работу систем на разных режимах. «К сожалению, не обошлось и без происшествий. Один из двух аппаратов на этапе посадки из-за сбоя автоматики сошел с полосы и потерпел аварию. В настоящее время он восстанавливается. Это первый этап летных испытаний, сложно обойтись без нештатных ситуаций»,— убежден собеседник агентства.

Он уточнил, что специалисты компании выясняют причину ЧП. После того, как в проект внесут коррективы, компания намерена перейти к полетам с полезной нагрузкой.

Транспортный беспилотник ТрАМП способен перевезти до 250 кг груза на дистанцию более 600 км. Его особенностью является грузовой отсек объемом 2650 л, благодаря которому можно сбрасывать с парашютом крупный груз в выбранную точку. Крейсерская скорость БПЛА — 195 км/ч, крейсерский потолок — 3 тыс. м. В гражданских целях его можно применять для перевозки грузов и мониторинга лесных угодий, в сельском хозяйстве — для химической обработки территории.

В феврале разработчики ТрАМПа приступили к испытаниям беспилотника на земле. Предполагалось, что первый полет беспилотник совершит в апреле.

Лаура Кеффер