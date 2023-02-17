«РИА Новости»: в апреле состоится первый полет российского беспилотника ТрАМП

На апрель запланирован первый полет транспортного беспилотника самолетного типа ТрАМП, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Ранее агентство сообщило о его способности десантирования грузов массой до 250 кг на дальности 600 км.

«Разработчики ТрАМПа приступили к испытаниям беспилотника на земле. Проверяются и отлаживаются системы и механизмы управления дроном, выполняются серии пробежек пока без отрыва от полосы для уточнения расчетных параметров. Все это в рамках подготовки к подъему машины в воздух»,— сказал собеседник «РИА Новости».

По информации источников агентства, беспилотник также может быть использован в гражданских целях — для мониторинга площадей и в сельском хозяйстве. Он предназначен для выполнения «опасных для пилотируемых воздушных судов задач» при минимальных затратах и в сложных метеоусловиях.

Андрей Сапожников