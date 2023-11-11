Россия составит карту залежей природных ресурсов Южного Судана

«Росгеология» проведет картографирование природных ресурсов Южного Судана, сообщил посол в Москве Чол Тонг Маяй Джанг. Государственный холдинг подписал соглашение о сотрудничестве с министерством горнорудного дела африканского государства. Предложение компания получила от правительства Южного Судана.

«Мы обладаем большими запасами природных ресурсов, но имеем лишь приблизительное представление об их количестве. Никогда ранее в нашей стране не проводилась геологоразведка»,— сказал дипломат ТАСС. Контракт должен быть завершен в течение двух лет.

Посол рассказал, что «Росгеология» работала в Судане, когда страна еще не была разделена на два государства. Поэтому, как считают в республике, у компании есть «некоторое представление» о ресурсах страны.

Кроме того, как рассказал Чол Тонг Маяй Джанг, российская Объединенная металлургическая компания может начать строительство нефтяного трубопровода в Южном Судане в 2024 году. Предварительные исследования для этого уже проведены. Существующий трубопровод идет до Порт-Судана и в Южном Судане опасаются, что в Судане произойдет «какая-нибудь проблема, какой-нибудь сбой на линии». В связи с этим республика хочет построить альтернативный трубопровод через Эфиопию и Джибути.

О сотрудничестве РФ и Южного Судана — в материале «Ъ» «На милость посетителей».

Леонид Уварчев