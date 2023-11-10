Lockbit взяла ответственность за взлом американского подразделения ICBC

Хакерская группировка Lockbit подтвердила причастность к кибератаке ICBC Financial Services — американского подразделения крупнейшего банка Китая по размеру активов (ICBC). Сообщение группировки приводит Reuters.

Ассоциация индустрии ценных бумаг и финансовых рынков США уведомила о кибератаке подразделения ICBC 8 ноября, пишет Financial Times. По данным газеты, хакеры использовали программу, которая «парализует компьютерные системы» до тех пор, пока не будут переведены деньги.

Позднее информацию о кибератаке и нарушении работы «некоторых систем» подтвердили в пресс-службе ICBC Financial Services. Представители подразделения уточнили, что зараженные системы «были изолированы», а к расследованию инцидента подключили экспертов по информационной безопасности. Офис банка в Китае, отметили в пресс-службе, не подвергся атаке.

По данным Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США, группировка Lockbit была впервые замечена в январе 2020 года. С тех пор она атаковала 1700 американских организаций. В ноябре 2022-го Минюст США предъявил обвинение 33-летнему россиянину Михаилу Васильеву по делу об использовании программ-вымогателей Lockbit.

Лусине Баласян