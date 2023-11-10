В Кущевском районе ввели карантин по лейкозу хозяйства

В Кущевском районе на территории частного предприятия ввели карантин по лейкозу хозяйства. Соответствующий приказ департамента ветеринарии опубликован на портале администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов Фото: Андрей Архипов

Очаг инфекции выявили на территории хозяйства в хуторе Зеленая Роща. На период карантина установлены ограничительные меры по ввозу, вывозу скота, посещению территории организации посторонними лицами, сбору материала по искусственному осеменению животных и другие запреты.

Неблагополучным пунктом признана территория в радиусе 1,5 км от очага заболевания, резервацией — участок содержания инфицированных животных.

Ранее в регионе отменили карантин по лейкозу в Усть-Лабинском районе.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram