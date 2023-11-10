В Усть-Лабинском районе отменили карантин по лейкозу скота

На территории частного хозяйства в станице Восточной Усть-Лабинского района отменили карантин по лейкозу скота. Соответствующий приказ департамента ветеринарии региона опубликован на портале администрации Краснодарского края.

Территория была признана неблагополучной по лейкозу в апреле прошлого года. Хозяйство было временно закрыто для посещения посторонними, проводились меры по недопущению распространения заболевания. На территории резервации продолжатся работы по устранению последствий вспышки лейкоза.

Ранее карантин по лейкозу КРС отменили в двух поселениях Гулькевичского района.

Анастасия Донскова

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