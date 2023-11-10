Бюджет Курской области на 2025 и 2026 годы планируется с дефицитом

Курская облдума приняла в первом чтении закон об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. На 2025 и 2026 годы он планируется с дефицитом в 3,2 млрд руб. и 1,5 млрд руб. соответственно. Об этом сообщили в региональном парламенте.

Ожидаемый объем доходов в 2025 году составляет 73 млрд руб., расходов — 76,2 млрд руб. В 2026-м — 73,3 млрд руб. и 74,8 млрд руб. соответственно.

Бюджет региона на 2024 год планируется с дефицитом 5,5 млрд руб. Ожидаемый объем доходов составляет 74 млрд руб., расходов — 79,5 млрд руб.

«Приоритетными направлениями в следующем году, как и в предыдущие годы, станут социальная сфера и выполнение национальных целей. Расходы на социально-культурную сферу в 2024 году составят более 66%, или 52,8 млрд рублей»,— рассказали в облдуме.

В региональном парламенте добавили, что параметры областного бюджета будут уточнены после утверждения федерального бюджета во втором чтении. В документе будут прописаны средства, которые планируется выделить субъектам РФ.

Как в макрорегионе растут объемы госдолга — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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