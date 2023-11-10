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Коммерсантъ FM
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FT: спрос на перелеты упал на 20% после начала конфликта на Ближнем Востоке

Спрос на международные перелеты за последние недели значительно упал, что, как отмечает Financial Times (FT), является первым признаком влияния конфликта между Израилем и «Хамасом» на эту отрасль. По данным аналитической компании ForwardKeys, число бронирований билетов на самолеты в трехнедельный период с 7 октября было на 20% ниже, чем за аналогичный период доковидного 2019 года. До событий 7 октября бронирования были ниже показателя 2019 года на 15%.

Этот спад повернул вспять тенденцию бурного роста спроса на международные перелеты, который начал восстанавливаться после завершения пандемии COVID-19. По словам представителя руководства ForwardKeys Оливье Понти, война «ударила по сильной тенденции восстановления спроса», которая держалась на протяжении этого года. «Эта война заставляет людей откладывать полеты в данный регион, но она также подрывает доверие потребителей к поездкам куда бы то ни было»,— считает эксперт.

В разных регионах спрос на перелеты упал по-разному. Больше всего, по данным ForwardKeys, он упал на перелеты в страны Азиатско-Тихоокеанского региона — более чем на 30%. В страны Европы — на 21%, в страны Африки — на 17%, в страны Северной и Южной Америки — на 9%. Спрос на полеты в страны Ближнего Востока до начала конфликта между Израилем и «Хамасом» показывал 13-процентный рост по сравнению с 2019 годом. После начала конфликта спрос упал на 13%. Между тем FT цитирует и других аналитиков, по мнению которых на снижении спроса на перелеты, возможно, сказываются и другие факторы, включая, например, инфляционное давление.

Алена Миклашевская

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