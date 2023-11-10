Канада ввела санкции против газеты «Известия» и РЕН ТВ

Канада ввела санкции в отношении девяти физических и четырех юридических лиц из России, в том числе против РЕН ТВ, «Известий», «Парламентской газеты». Под ограничения также попали певица Жасмин (настоящее имя — Сара Шор), бывший министр иностранных дел Игорь Иванов, гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Вместе с тем из санкционного списка были исключены трое бывших топ-менеджеров Сбербанка, включая экс-первого зампреда правления Льва Хасиса.

Как сообщила пресс-служба МИД Канады, помимо названных лиц, санкции введены против:

научного руководителя Института всеобщей истории РАН Александра Чубарьяна;

доцента кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени М. В. Ломоносова Александра Конькова;

советника главы Минобороны Андрея Ильницкого;

политолога Дмитрий Суслова;

политолога Андрей Сушенцова;

программного директора клуба «Валдай» Олега Барабанова;

Центра социально-консервативной политики;

Института государства и права РАН;

мультимедийного проекта Russia Beyond (принадлежит АНО «ТВ-Новости»).

В прошлый раз Канада вводила санкции против россиян и российских организаций в сентябре. Тогда в список попали 42 физлица и 21 юрлицо, в том числе Московский государственный институт международных отношений, Высшая школа экономики, Российское географическое общество, дискуссионный клуб «Валдай», Юнармия, а также издания «Взгляд» и «Комсомольская правда».

Эрдни Кагалтынов