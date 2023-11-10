В Воронеже отремонтируют здание больницы Красного Креста за 62,6 млн рублей

Управление по охране объектов культурного наследия (ОКН) Воронежской области выдало разрешение на сохранение ОКН регионального значения «Главное здание больницы общины сестер милосердия Красного Креста», расположенного на улице Фридриха Энгельса, 72 в облцентре. Об этом сообщили в ведомстве. Работы по заказу регионального фонда капремонта выполнит местное ООО «Атомэнергокомплект», имеющее соответствующую лицензию Минкульта РФ.

По данным портала госзакупок, договор на проведение капремонта был заключен в сентябре 2023 года. Стоимость ремонта и реставрации фасада, обновления подвала и коммуникаций здания составляет 62,6 млн руб. Работы должны быть выполнены до 30 сентября 2024 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Атомэнергокомплект» было зарегистрировано в 2016 году для оптовой торговли электротоварами. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директором является Евгений Бесчетников, бенефициаром — Светлана Шепелева. Госпожа Шепелева также контролирует местное ООО «Граин», которое занимается ресторанной деятельностью. Выручка «Атомэнергокомплекта» в 2022 году составила 447,2 млн руб., чистая прибыль — 6,4 млн руб. (в 2021-м — 435 млн руб. и 5,7 млн руб. соответственно). С 2019 года компания получила 149 госконтрактов на сумму 2,8 млрд руб. Крупнейшим за последние пять лет заказчиком выступает региональный фонд капремонта (2,4 млрд руб.).

Главное здание больницы общины сестер милосердия Красного Креста является элементом ансамбля ОКН с аналогичным названием, расположенного по улице Фридриха Энгельса, 72 и 72а.

Главный корпус был построен в 1830-х годах как двухэтажный жилой дом усадьбы по заказу семьи купцов Веретенниковых. В 1860-х здесь жил доктор медицины Константин Федяевский. В 1894–1908 годах здание было перестроено для размещения больницы Красного Креста. Тогда у него появился третий этаж. В 1914–1916 годах в зданиях больницы размещали русских военных, раненных в боях Первой мировой войны. В 1918—1920 годах здесь работал нейрохирург, академик Николай Бурденко, именем которого впоследствии был назван Воронежский государственный медуниверситет. В период до 1942 года здание было дополнено двухэтажной пристройкой. В годы немецкой оккупации дом сильно пострадал: были утрачены кровля и перекрытия. После окончания Великой Отечественной войны здание было восстановлено и приспособлено под жилой дом. В 1994-м объект был взят под государственную охрану. Сегодня он продолжает использоваться как многоквартирный жилой дом.

Ранее стало известно о планах воронежского бизнесмена Егора Коблика открыть детский центр в здании офицерского клуба Романовской слободы в облцентре.

Алина Морозова

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