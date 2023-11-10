Нестационарные торговые объекты в Петербурге выявят с помощью фото- и видеоаналитики

СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр» и компания ООО «Би Питрон» подписали соглашение о сотрудничестве на безвозмездной основе на выявление с помощью фото- и видеоаналитики нестационарных торговых объектов в Петербурге. Договор был подписан в ходе международного форума «ИТ-Диалог 2023», сообщили в пресс-службе Смольного.

Как прокомментировал это соглашение вице-губернатор Станислав Казарин, в случае положительного результата тестирования, решение позволит оперативно выявлять факты торговли в тех местах, где она не разрешена.

Компания «Би Питрон» ведет работу по созданию и использованию современной системы компьютерного зрения. Одно из направлений использования данной технологии — определение в реальном времени мест незаконной торговли.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в ходе очередного рейда по выявлению фактов несанкционированной торговли в Петербурге сотрудники комитета по контролю за имуществом освободили более 400 кв. метров незаконно занятой городской земли.

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