Более 400 кв. метров земли освободили от незаконной торговли в Петербурге

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт Петербурга (ККИ) совместно с подведомственным Центром повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) провели очередной рейд по освобождению незаконно занятых для несанкционированной торговли участков городской собственности.

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Как сообщили в ККИ, в этот раз мероприятия проводились в Кировском, Красногвардейском, Приморском, Московском, Василеостровском и Фрунзенском районах города, а также на земельных участках, находящихся в собственности Санкт Петербурга во Всеволожском районе Ленинградской области.

Ранее в отношении всех земельных участков были проведены обследования на предмет законности их использования. В результате было выявлено размещение торговых объектов в отсутствие правоустанавливающих документов: в ряде случаев договоры аренды на использование земельных участков прекратили свое действие, в отношении части объектов имущественно-правовые отношения с городом ранее вообще не оформлялись.

В частности, в принудительном порядке от трех незаконных павильонов в МО «Заневское сельское поселение» была освобождена территория площадью 137 кв. м, демонтированы нестационарные торговые объекты на проспектах Косыгина (9 кв. м) и Авиаконструкторов (10 кв. м), Виндавской улице (14 кв. м) и Московском шоссе (13 кв. м). От шестиметровых торговых точек также освобождены земельные участки на улице Шевченко, проспекте Ударников и так далее.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сотрудники ККИ освободили от незаконной торговли очередные участки на территории Апраксина двора в центре Петербурга.

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