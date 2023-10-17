Более 400 кв. метров земли освободили от незаконной торговли в Петербурге
Сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт Петербурга (ККИ) совместно с подведомственным Центром повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) провели очередной рейд по освобождению незаконно занятых для несанкционированной торговли участков городской собственности.
Как сообщили в ККИ, в этот раз мероприятия проводились в Кировском, Красногвардейском, Приморском, Московском, Василеостровском и Фрунзенском районах города, а также на земельных участках, находящихся в собственности Санкт Петербурга во Всеволожском районе Ленинградской области.
Ранее в отношении всех земельных участков были проведены обследования на предмет законности их использования. В результате было выявлено размещение торговых объектов в отсутствие правоустанавливающих документов: в ряде случаев договоры аренды на использование земельных участков прекратили свое действие, в отношении части объектов имущественно-правовые отношения с городом ранее вообще не оформлялись.
В частности, в принудительном порядке от трех незаконных павильонов в МО «Заневское сельское поселение» была освобождена территория площадью 137 кв. м, демонтированы нестационарные торговые объекты на проспектах Косыгина (9 кв. м) и Авиаконструкторов (10 кв. м), Виндавской улице (14 кв. м) и Московском шоссе (13 кв. м). От шестиметровых торговых точек также освобождены земельные участки на улице Шевченко, проспекте Ударников и так далее.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что сотрудники ККИ освободили от незаконной торговли очередные участки на территории Апраксина двора в центре Петербурга.