Ритейлеры столкнулись с нехваткой складских помещений в Петербурге

Российские производители, крупные ритейлеры и логистические компании ощутили острый дефицит свободных складов в Санкт-Петербурге. По оценкам Nikoliers, неудовлетворенный спрос на покупку или аренду складских помещений в городе превышает 500 тыс. кв. м. Самые востребованные на данный момент помещения — площадью до 10 тыс. кв. м, на них приходится около 70% запросов на аренду или покупку.

Большие трудности с поиском складов и производственных помещений в Петербурге испытывают российские производители автокомпонентов, исполнители госзаказов и пищевые производства. Крупные продуктовые ритейлеры также оказались в сложной ситуации — компании готовы арендовать мультитемпературные склады, однако такое предложение на петербургском рынке практически отсутствует.

По данным аналитиков на начало четвертого квартала текущего года, уровень вакантности в качественных складах агломерации достиг исторического минимума — 0,4% (около 15 тыс. кв. м). Такой дефицит предложения уже привел к активному росту арендных ставок. За год средние запрашиваемые арендные ставки в классе А увеличились на 12,0% до 6 720 руб./кв. м в год, в классе В — на 7,6% до 5 920 руб./кв. м в год.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за девять месяцев этого года спрос на складскую недвижимость в Петербурге и Ленобласти вырос почти вдвое.

Владимир Колодчук

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