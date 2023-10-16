В Петербурге и Ленобласти почти вдвое вырос спрос на склады за 9 месяцев

Площадь арендованных складских помещений в Петербурге и Ленинградской области по итогам 9 месяцев 2023 года выросла до 454 тыс. кв. м — почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали в консалтинговой компании Nikoliers.

Большую часть складов арендовали торговые компании (85%). 6% спроса пришлось на компании-производители и 5% на логистические компании. 4% — все остальные. По словам старшего консультанта департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Кирилла Вечеры, в текущей ситуации высока потребность в складах built-to-suit, высокотехнологичных и мультитемпературных складах.

По данным аналитиков, в Петербурге и Ленобласти к сентябрю 2023 года образовался дефицит складских помещений. Доля свободных складов составляет около 0,4% или 15 тыс. кв. м. Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на фоне образовавшегося дефицита арендные ставки возросли на 30%. Несмотря на это, спрос остается на максимальном уровне.

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