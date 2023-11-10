На месте магазинов Decathlon в Петербурге откроются четыре торговых точки Desport

В Санкт-Петербурге на площадках, которые ранее занимала французская сеть Decathlon, планируют открыть четыре магазина новой сети спортивных товаров Desport. Об этом сообщается на сайте ритейлера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Речь, в частности, идет о торговых точках в ТК «Мега Парнас», «Охта Молл», «Лондон Молл» и на улице Адмирала Трибуца. Они откроются в декабре «по мере технической подготовки и поступления товаров», уточняется в сообщении.

При этом РБК Петербург обратил внимание, что на сайте hh.ru появились вакансии по найму в магазины новой сети продавцов-консультантов и кассиров с предлагаемой зарплатой от 55 тыс. рублей в месяц.

Ранее «Ъ-FM» сообщал, что новый владелец Decathlon перезапустит сеть магазинов под названием Desport — первые торговые точки заработают в России в декабре. Правительственная комиссия по иностранным инвестициям позже одобрила сделку по продаже активов Decathlon в компании АРМ (владелец Mango).

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