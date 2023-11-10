На месте магазинов Decathlon в Петербурге откроются четыре торговых точки Desport
В Санкт-Петербурге на площадках, которые ранее занимала французская сеть Decathlon, планируют открыть четыре магазина новой сети спортивных товаров Desport. Об этом сообщается на сайте ритейлера.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Речь, в частности, идет о торговых точках в ТК «Мега Парнас», «Охта Молл», «Лондон Молл» и на улице Адмирала Трибуца. Они откроются в декабре «по мере технической подготовки и поступления товаров», уточняется в сообщении.
При этом РБК Петербург обратил внимание, что на сайте hh.ru появились вакансии по найму в магазины новой сети продавцов-консультантов и кассиров с предлагаемой зарплатой от 55 тыс. рублей в месяц.
Ранее «Ъ-FM» сообщал, что новый владелец Decathlon перезапустит сеть магазинов под названием Desport — первые торговые точки заработают в России в декабре. Правительственная комиссия по иностранным инвестициям позже одобрила сделку по продаже активов Decathlon в компании АРМ (владелец Mango).