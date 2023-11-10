Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Посол РФ Мешков ответил на обвинения МИД Франции по инциденту со звездами Давида

Посол России в Париже Алексей Мешков назвал недопустимыми и возмутительными заявления министерства иностранных дел Франции о причастности РФ к организации антисемитских акций в стране. Французское внешнеполитическое ведомство посчитало, что Москва причастна к распространению фото с изображением звезд Давида на школах и домах, в которых проживают евреи.

Предыдущая фотография

Фото: Reuters / Lucien Libert

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Reuters / Lucien Libert

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин

2 ноября в Париже задержали мужчину и женщину из Молдавии в связи с появлением в Париже граффити в виде звезд Давида. По данным французской полиции, пара рисовала звезды Давида на 250 объектах, в том числе на школах и домах, где живут евреи. Молдован решено выслать из Франции, отмечает издание Le Parisien. Французский МИД выступил с заявлением, в котором высказал предположение о причастности России к распространению в соцсетях и СМИ фотографий с изображенными на зданиях в Париже звездами Давида. Также там не исключили, что РФ могла стоять за данным инцидентом, а сами граждане Молдавии «действовали по приказу третьей страны».

Посол РФ во Франции Алексей Мешков назвал такие обвинения «огульными и голословными». «Они выступили через свой рупор, через МИД, не удосужившись даже провести глубокое расследование, которое необходимо в такого рода случаях. Мы считаем, что такого рода действия направлены лишь на то, чтобы еще больше ухудшить и без того непростые российско-французские отношения. По существу это, конечно, полный бред, мы ждем досконального расследования. Насколько я понимаю, у французов уже появились фигуранты отнюдь не российского происхождения»,— сообщил ТАСС российский дипломат.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...