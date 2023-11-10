Посол РФ Мешков ответил на обвинения МИД Франции по инциденту со звездами Давида

Посол России в Париже Алексей Мешков назвал недопустимыми и возмутительными заявления министерства иностранных дел Франции о причастности РФ к организации антисемитских акций в стране. Французское внешнеполитическое ведомство посчитало, что Москва причастна к распространению фото с изображением звезд Давида на школах и домах, в которых проживают евреи.

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2 ноября в Париже задержали мужчину и женщину из Молдавии в связи с появлением в Париже граффити в виде звезд Давида. По данным французской полиции, пара рисовала звезды Давида на 250 объектах, в том числе на школах и домах, где живут евреи. Молдован решено выслать из Франции, отмечает издание Le Parisien. Французский МИД выступил с заявлением, в котором высказал предположение о причастности России к распространению в соцсетях и СМИ фотографий с изображенными на зданиях в Париже звездами Давида. Также там не исключили, что РФ могла стоять за данным инцидентом, а сами граждане Молдавии «действовали по приказу третьей страны».

Посол РФ во Франции Алексей Мешков назвал такие обвинения «огульными и голословными». «Они выступили через свой рупор, через МИД, не удосужившись даже провести глубокое расследование, которое необходимо в такого рода случаях. Мы считаем, что такого рода действия направлены лишь на то, чтобы еще больше ухудшить и без того непростые российско-французские отношения. По существу это, конечно, полный бред, мы ждем досконального расследования. Насколько я понимаю, у французов уже появились фигуранты отнюдь не российского происхождения»,— сообщил ТАСС российский дипломат.

Александр Кислов