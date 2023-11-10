DOGMA предложила оценку недвижимости на базе искусственного интеллекта

В проектах DOGMA примерно 9 сделок из 10 совершаются с помощью ипотеки

Федеральный девелопер DOGMA одни из первых в России запустил инновационную услугу по оценке ипотечной недвижимости на базе искусственного интеллекта сервиса Оценка.tech. Теперь клиенты компании, купившие квартиру в ипотеку, смогут в течение всего двух часов получить отчет об оценке своей недвижимости в сданном доме дистанционно.

DOGMA продолжает развивать клиентский сервис, предлагая уникальные услуги своим покупателям. Новая опция набирает популярность среди клиентов компании. По итогам работы октября Оценка.tech уже обработала более 80 заявок. Готовые документы полностью соответствуют требованиям законодательства (ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»).

После получения ключей от квартиры каждый ипотечный заемщик обязан предоставить в банк отчет об оценке недвижимости, включающий пакет документов от застройщика и фотографии самого объекта. Обычно этот процесс занимает не менее 3-5 дней.

«Мы в DOGMA высоко ценим время своих клиентов и регулярно оптимизируем сервисы, позволяющие максимально сократить объемы бюрократических процедур при оформлении сделки. Поэтому компания запустила новый проект совместно с интернет-сервисом Оценка.tech. Алгоритмы искусственного интеллекта позволяют провести дистанционную оценку недвижимости в кратчайшие сроки и избавляют наших покупателей от рутинных хлопот»,— отметил директор коммерческого департамента Павел Петров.

Формирование отчета искусственным интеллектом происходит следующим образом. Менеджер DOGMAпредварительно загружает в систему необходимый пакет документов и фото квартир, которые находятся на стадии передачи будущим собственникам. После этого ИИ обрабатывает полученную информацию, анализирует факторы, влияющие на стоимость недвижимости, а также сопоставляет с похожими объектами в округе.

На основе полученных данных умная система рассчитывает стоимость квартиры сравнительным методом и формирует готовый отчет об оценке. После создания документа, аккредитованные в банках оценщики подключаются к дистанционной платформе для того, чтобы его перепроверить и подписать, это позволяет исключить возможные ошибки.

«Благодаря партнерству с DOGMA нам удалось значительно оптимизировать и ускорить процесс подготовки отчета для ипотечных заемщиков. Стоимость такой услуги равна средней цене по рынку, но клиент получит готовый отчет в гораздо более сжатые сроки и с меньшими трудозатратами»,— рассказал основатель Оценка.tech Михаил Чернов.

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