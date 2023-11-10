В Западном округе Краснодара из-за аварии пропала вода
Вечером 10 ноября в Западном округе Краснодара произошла авария на сетях водоснабжения. По данным ЕДДС, холодная вода пропала на семи улицах.
Фото: pixabay.com
В зону отключения попали дома на шоссе Нефтяников, Офицерской, Дзержинского и нескольких других улицах. Ремонтно-восстановительные работы уже ведутся.
Ранее в Прикубанском округе Краснодара пропал свет. Жители более 20 улиц остались без электроэнергии. Неполадки уже устранили.
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