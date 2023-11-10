Почти 60 подстанций отключили из-за двух аварий в Прикубанском округе Краснодара

Утром 10 ноября в Прикубанском округе Краснодара одна за другой произошли две энергоаварии. Отключились в сумме 58 подстанций, сообщили в ЕДДС краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Из-за неполадок без света остались жители более 20 улиц. В зону отключения попали дома на Дзержинского, Молодежной, Агрономической, Покрышкина и других улицах.

На месте уже работают энергетики. Ориентировочное время окончания восстановительных работ не уточняется. Обе аварии произошли около 11:00.

Вячеслав Рыжков

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