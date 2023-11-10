СвЖД с 10 декабря перейдет на новый график движения пассажирских поездов

С 10 декабря Свердловская железная дорога (СвЖД) перейдет на новый график курсирования пассажирских поездов, который будет действовать до 8 декабря 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В новом графике на СвЖД предусмотрено курсирование 82 пар поездов (одна пара — это два поезда, один из которых следует по маршруту в прямом направлении, а другой — в обратном), что на пять больше, чем в действующем графике. В том числе на 10 пар увеличится количество скорых поездов — до 55 пар.

Кроме того, на СвЖД появятся новые скорые поезда №212/211 Тюмень — Москва, №230/229 Пермь — Москва и №260/259 Екатеринбург — Нижневартовск. «Они будут назначаться во время праздничных периодов и каникул, чтобы у пассажиров было больше вариантов для поездок»,— отметили в пресс-службе.

В новом графике также разработаны удобные варианты сообщения с популярными городами Северного Кавказа:

летом будет курсировать новый скорый поезд №265/266 Тюмень — Екатеринбург — Кисловодск;

назначен новый поезд №365/366 Пермь — Ижевск — Кисловодск, который будет ходить круглогодично. Первый рейс отправится 11 декабря. Далее он будет курсировать зимой с периодичностью один раз в четыре дня, летом — через день;

маршрут поезда №373/374 Тюмень — Екатеринбург — Махачкала, курсирующий круглогодично, продлен до станции Дербент;

на маршруте Екатеринбург — Кисловодск начнут курсировать два новых поезда: в зимний период №235/236 (через Ижевск), летом — прямой поезд №255/256 Екатеринбург — Кисловодск. Они назначены вместо круглогодичного поезда №445/446 Екатеринбург – Кисловодск.

СвЖД работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. С вокзалов и станций свердловской магистрали в октябре было отправлено 2,7 млн пассажиров, что на 9,8% выше показателей аналогичного периода 2022 года. В пригородном сообщении было отправлено 2 млн пассажиров (7,6%) в дальнем следовании — 0,7 млн (+17,2%). Пассажирооборот в октябре составил 679 млн пасс-км (+10,5% к октябрю 2022 года).

Полина Хабарова

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