Байден и Си 15 ноября обсудят возобновление военных контактов

Президент США Джо Байден на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином 15 ноября планирует обсудить стабилизацию двусторонних отношений, в частности — возобновление контактов в военной сфере. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque, Reuters Фото: Kevin Lamarque, Reuters

Встреча пройдет в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). По словам Карин Жан-Пьер, лидеры обсудят необходимость поддерживать открытые каналы коммуникации, а также взаимодействие Китая и США в сферах, где их интересы совпадают.

Также планируется обсудить задержанных в Китае американцев и развитие искусственного интеллекта. В рамках переговоров будут затронуты темы военных конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Джо Байден коснется проблемы статуса Тайваня, подчеркнув, что США привержены принципу «одного Китая».

Тем временем МИД Китая подтвердил, что Си Цзиньпин с 14 по 17 ноября посетит США для участия в саммите АТЭС и переговоров с президентом США Джо Байденом. Последние переговоры лидеров прошли в ноябре 2022 года на полях саммита G20 на Бали.

Подробнее об отношениях двух стран — в публикации «Ъ» «США с Китаем поискали важное и общее».

Лусине Баласян