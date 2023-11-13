Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что такое современное ювелирное искусство?

Ответ на вопрос даст дебютная арт-выставка поп-ап галереи Eurus в Бангкоке, которая продлится до 28 ноября

Новая институция ставит целью представить ювелирное творчество как особый жанр современного искусства, которое к тому же можно носить. Поэтому все участники первой программной выставки под названием We are art. Who is John Goldsmith — это независимые ювелиры-художники: Диксон Юн (Гонконг), Стивен Вебстер (Великобритания), Ильгиз Фазулзянов (Россия), Александр Лаут (США), Epic Jewellery (Таиланд), Ричард Ву (Китай).

Работа Ольги Тобрелутц

Работа Ольги Тобрелутц

Работа Ольги Тобрелутц

Все они имеют свой независимый бизнес, успешно конкурирующий с крупными международными группами и корпорациями. Их имена и неповторимый почерк хорошо известны в ювелирном мире, ничуть не меньше знаменитых брендов вроде Cartier или Boucheron, которые много лет назад, до того как стать товарным знаком, тоже были фамилиями дизайнеров и предпринимателей. Именно на этом сделан акцент в названии выставки: Джон Смит — традиционная подпись анонима, а goldsmith — ювелир, золотых дел мастер. «Кто же такой Джон Голдсмит? — задаются вопросом организаторы выставки и призывают запомнить имена тех, кто формирует современную ювелирную арт-сцену и будущее ювелирного искусства. Ильгиз Фазулзянов демонстрирует невероятное мастерство в работе с разными техниками горячей эмали.

Предыдущая фотография
Кольцо, Alexander Laut

Кольцо, Alexander Laut

Кольцо Lobster, Stephen Webster

Кольцо Lobster, Stephen Webster

Кольцо Calatrava, Epic Jewellery

Кольцо Calatrava, Epic Jewellery

Браслет «Ирисы», Ilgiz F.

Браслет «Ирисы», Ilgiz F.

Кольцо Floral Brocade, Dickson Yewn

Кольцо Floral Brocade, Dickson Yewn

Кольцо Floral Brocade, Dickson Yewn

Кольцо Floral Brocade, Dickson Yewn

Следующая фотография
1 / 6

Кольцо, Alexander Laut

Кольцо Lobster, Stephen Webster

Кольцо Calatrava, Epic Jewellery

Браслет «Ирисы», Ilgiz F.

Кольцо Floral Brocade, Dickson Yewn

Кольцо Floral Brocade, Dickson Yewn

Диксон Юн переосмысливает в современных украшениях традиционные китайские ремесла, такие как узоры на деревянных решетках или искусство вырезания из бумаги. Больше 25 лет британец Стивен Вебстер придумывает украшения-дуплеты в своей фирменной технике Crystal Haze, при которой цветной камень помещается под слой ограненного прозрачного кварца. Кроме собственно ювелиров на выставке можно увидеть работы художников других арт-жанров: Ольги Тобрелутс (Венгрия), Ильи Федотова-Федорова (США), Жан-Кристофа Куэ (США), Ирины Петраковой (Россия).

Особняк House on Sathorn в Бангкоке

Особняк House on Sathorn в Бангкоке

Особняк House on Sathorn в Бангкоке

Экспозиция We are art. Who is John Goldsmith до 28 ноября разместилась в историческом особняке XIX века House on Sathorn в центре Бангкока. Некогда в нем находилось советское посольство в Таиланде, а сегодня прописалась первая галерея современного ювелирного искусства Eurus Gallery. Впрочем, прописалась не навсегда. Уже в следующем месяце поп-ап проект Eurus вместе с выставкой переедет в Стамбул.

Нина Спиридонова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...