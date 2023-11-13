Что такое современное ювелирное искусство?
Ответ на вопрос даст дебютная арт-выставка поп-ап галереи Eurus в Бангкоке, которая продлится до 28 ноября
Новая институция ставит целью представить ювелирное творчество как особый жанр современного искусства, которое к тому же можно носить. Поэтому все участники первой программной выставки под названием We are art. Who is John Goldsmith — это независимые ювелиры-художники: Диксон Юн (Гонконг), Стивен Вебстер (Великобритания), Ильгиз Фазулзянов (Россия), Александр Лаут (США), Epic Jewellery (Таиланд), Ричард Ву (Китай).
Работа Ольги Тобрелутц
Все они имеют свой независимый бизнес, успешно конкурирующий с крупными международными группами и корпорациями. Их имена и неповторимый почерк хорошо известны в ювелирном мире, ничуть не меньше знаменитых брендов вроде Cartier или Boucheron, которые много лет назад, до того как стать товарным знаком, тоже были фамилиями дизайнеров и предпринимателей. Именно на этом сделан акцент в названии выставки: Джон Смит — традиционная подпись анонима, а goldsmith — ювелир, золотых дел мастер. «Кто же такой Джон Голдсмит? — задаются вопросом организаторы выставки и призывают запомнить имена тех, кто формирует современную ювелирную арт-сцену и будущее ювелирного искусства. Ильгиз Фазулзянов демонстрирует невероятное мастерство в работе с разными техниками горячей эмали.
Диксон Юн переосмысливает в современных украшениях традиционные китайские ремесла, такие как узоры на деревянных решетках или искусство вырезания из бумаги. Больше 25 лет британец Стивен Вебстер придумывает украшения-дуплеты в своей фирменной технике Crystal Haze, при которой цветной камень помещается под слой ограненного прозрачного кварца. Кроме собственно ювелиров на выставке можно увидеть работы художников других арт-жанров: Ольги Тобрелутс (Венгрия), Ильи Федотова-Федорова (США), Жан-Кристофа Куэ (США), Ирины Петраковой (Россия).
Особняк House on Sathorn в Бангкоке
Экспозиция We are art. Who is John Goldsmith до 28 ноября разместилась в историческом особняке XIX века House on Sathorn в центре Бангкока. Некогда в нем находилось советское посольство в Таиланде, а сегодня прописалась первая галерея современного ювелирного искусства Eurus Gallery. Впрочем, прописалась не навсегда. Уже в следующем месяце поп-ап проект Eurus вместе с выставкой переедет в Стамбул.