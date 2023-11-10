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Коммерсантъ FM
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В Лондоне будут судить пятерых болгар за шпионаж в пользу России

Центральный уголовный суд Лондона начнет рассматривать по существу дело о шпионаже в пользу России со стороны пяти граждан Болгарии в октябре 2024 года, передает Reuters. Как отмечает агентство со ссылкой на материалы дела, болгары входили в шпионскую сеть, которая более трех лет собирала информацию, связанную с «вопросами национальной безопасности» Великобритании, и передавала ее РФ.

Обвинения по этому делу предъявлены гражданам Болгарии Орлину Русеву, Бизеру Джамбазову, Катрин Ивановой, Ивану Стоянову и Ване Габеровой. Помимо работы на российские спецслужбы их также обвиняют в хранении поддельных документов, удостоверяющих личность. У задержанных были обнаружены паспорта граждан Великобритании, Болгарии, Франции, Италии, Испании, Хорватии, Словении, Греции и Чехии. Все фигуранты дела были задержаны британскими силовиками в феврале 2023 года.

По данным BBC, Орлин Русев переехал в Великобританию в 2009 году и три года проработал техническим специалистом в сфере финансовых услуг. Уточняется, что у господина Русева также был бизнес, зарегистрированный в России. BBC отмечает, что в его профиле в соцсети LinkedIn указано, что он владел компанией, связанной с перехватом электронных сообщений и сигналов. Сам господин Русев утверждает, что когда-то работал советником в болгарском Министерстве энергетики.

По словам соседей Бизера Джамбазова и Катрин Ивановой, они были парой. Господин Джамбазов работал водителем в одной из местных больниц. Согласно профилю госпожи Ивановой в LinkedIn, она была лаборантом в частной медицинской клинике. BBC уточняет, что пара переехала в Великобританию около десяти лет назад, а после основала общественную организацию, которая помогала переехавшим в страну болгарам, знакомя их с «культурой и нормами британского общества».

Ваня Габерова, по данным Daily Mail, занималась в Великобритании наращиванием ресниц, она владеет салоном красоты Pretty Woman на западе Лондона, который открылся в 2019 году. Девушка принимала участие в нескольких конкурсах бровистов в Лондоне, Болгарии и России. В чем заключалась ее предполагаемая шпионская деятельность, не уточняется. Подробности биографии еще одного фигуранта этого дела, Ивана Стоянова, в СМИ не приводятся.

Александр Кислов

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