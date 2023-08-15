BBC: в Великобритании арестовали трех болгар за шпионаж в пользу России

В Великобритании арестовали трех граждан Болгарии по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщает BBC. Их обвинили в угрозах национальной безопасности страны. Рассматривать дело будет Центральный уголовный суд Олд-Бейли в Лондоне. Заседание назначено на январь 2024 года.

Как уточняет BBC, под стражей подозреваемые находятся с февраля. Среди арестованных 45-летний Орлин Руссев, 41-летний Бизер Джамбазов и 31-летняя Катрин Иванова. По данным британских спецслужб, все трое долгое время проживали на территории Великобритании.

Утверждается, что господа Руссев и Джамбазов, а также госпожа Иванова работали на российские спецслужбы. Их также обвиняют в хранении поддельных документов, удостоверяющих личность. У задержанных были обнаружены паспорта граждан Великобритании, Болгарии, Франции, Италии, Испании, Хорватии, Словении, Греции и Чехии.

По данным BBC, Орлин Руссев переехал в Великобританию в 2009 году и три года проработал техническим специалистом в сфере финансовых услуг. Уточняется, что у господина Руссева также был бизнес, зарегистрированный в России. BBC отмечает, что в его профиле в соцсети LinkedIn указано, что он владел компанией, связанной с перехватом электронных сообщений и сигналов. Сам господин Руссев утверждает, что когда-то работал советником в болгарском Министерстве энергетики.

По словам соседей Бизера Джамбазова и Катрин Ивановой, они были парой. Господин Джамбазов работал водителем в одной из местных больниц. Согласно профилю госпожи Ивановой в LinkedIn, она была лаборантом в частной медицинской клинике. BBC уточняет, что пара переехала в Великобританию около десяти лет назад, а после основала общественную организацию, которая помогала переехавшим в страну болгарам, знакомя их с «культурой и нормами британского общества».

Со ссылкой на документы, представленные на сайте болгарских ведомств, BBC пишет, что госпожа Иванова и господин Джамбазов также работали в избирательных комиссиях в Лондоне, которые позволяют гражданам, проживающим за границей, голосовать на выборах в Болгарии.

Милена Костерева