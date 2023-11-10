Стали известны примерные сроки закрытия на ремонт станции метро «Парк Победы»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Цедрик / «Коммерсантъ СПб» Фото: Андрей Цедрик / «Коммерсантъ СПб»

В проект новой адресной инвестиционной программы на 2023-2025 годы включили планируемые работы по реконструкции станции метро «Парк Победы» в Санкт-Петербурге. Об этом 10 ноября сообщает «Фонтанка».

Документ формально является проектом постановления городского правительства Петербурга о пообъектном распределении средств внутри АИП. Если сравнить его с текущей версией, то заметно, что туда включена строчка «реконструкция вестибюля станции "Парк Победы" с заменой эскалаторов», отмечает интернет-издание.

Общая стоимость реконструкции станции оценивается в 3,3 млрд рублей. По годам деньги распределены следующим образом: в 2023 году — 374 млн рублей, в 2024-м — 730 млн, остальное — в 2025 году.

Напомним, ранее обсуждалось возможное закрытие станции «Парк Победы» на ремонт в августе, позднее — в конце октября. В итоге на сегодняшний день точная дата пока начала работ пока не назначена.

«Ъ-СПб» писал, что на реконструируемой сейчас станции метро «Чернышевская» в Петербурге начались работы по монтажу новых эскалаторов.

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