Таможня запретила ввоз на Кубань 2 тысяч тонн зараженных мандаринов

На Кубань за период октября—ноября текущего года запретили ввоз 2,1 тыс. тонн мандаринов, зараженных карантинными организмами. Об этом сообщила пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Еще 962 тонны цитрусов обеззаразили и из них отобрали здоровые фрукты. Всего за указанный период на территорию Краснодарского края ввезли 60,4 тыс. тонн мандаринов, из которых 58 тыс. тонн поступили из Турции, 2 тыс. тонн из Абхазии, еще 37 тонн привезли из Ирана.

В 96 случаях сотрудники пунктов пропуска обнаружили средиземноморскую плодовую муху. В страну отправления вернули 1,1 тыс. тонн цитрусов.

Ранее в ведомстве сообщили, что за октябрь на Кубань ввезли 17,8 тыс. тонн мандаринов из Ирана, Турции и Абхазии.

Анастасия Донскова

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