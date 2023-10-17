В октябре на Кубань ввезли 18 тысяч тонн мандаринов из Абхазии, Ирана и Турции

В октябре на Кубань ввезли 769 партий мандаринов общим весом 17,8 тыс. тонн из Ирана, Турции и Абхазии. Об этом сообщила пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора

«Основной объем мандаринов приходится на Турцию, ввезено 16,7 тыс. тонн. Также продукция поступала из Абхазии (20 партий весом 70,4 тонны) и Ирана (1 партия весом 18,9 тонны)»,— говорится в сообщении.

В 18 случаях в партиях были обнаружены карантинные насекомые. В 17 партиях выявили средиземноморскую плодовую муху, еще в одном — многоядную муху-горбатку. В общей сложности к ввозу не допустили 414,6 тонны цитруса.

Анастасия Донскова

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