В Петербурге открыли памятник погибшим в годы блокады Ленинграда милиционерам

Торжественная церемония открытия памятника сотрудникам правоохранительных органов, погибшим в годы блокады Ленинграда, прошла в Санкт-Петербурге. Теперь постамент на площади Стачек будет напоминать об их героической работе, передает пресс-служба Смольного.

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Открытие совпало с Днем сотрудника органов внутренних органов. Уточняют, что памятник посвящен подвигу уполномоченного сержанта Павла Винокурцев, в году блокады он работал участковым. Выбор места установки постамента связан с тем, что именно там 8 ноября 1941 года мужчина спас девочку во время бомбежки, при этом сам погиб.

В церемонии открытия приняли участия власти города и представители правоохранительных органов, а также правнучка того самого милицейского Дарьяна Семенова. Памятник стал еще одним объектом, посвященным работе ленинградских рабочих, наравне с блокадными медиками и учителями.

В создании работы скульптора Марии Галиной приняли участие несколько специалистов. Потребовалась помощь мастеров по глине, литейщиков, консультантов и музейных работников.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге выбрали проект, который станет памятником Федору Шаляпину.

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