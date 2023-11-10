В Петербурге определились с проектом памятника Федору Шаляпину

В Санкт-Петербурге подвели итоги конкурса на эскиз будущего памятника певцу Федору Шаляпину. В Telegram-канале комитета по градостроительству и архитектуре представили работу победителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба КГА Фото: Пресс-служба КГА

Работы художников были представлены в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости. Организаторы конкурса назвали тройку лучших работ и наградили победителей конкурса, ими стали скульптор Ротанов Евгений и архитектор Кожин Иван.

Свои работы на состязание направили авторы из различных регионов России, среди них Москва, Челябинск, Калининград и Оренбург. В общей сложности экспертному жюри необходимо было выбрать лучшую работу среди 70 проектов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что выставка в Атриуме Комендантского дома пройдет до 12 ноября.

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